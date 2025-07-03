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台積電ADR創新高 台股開盤跳空上漲20元衝1105元
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台積電漲20元攻上1105元 台股早盤強漲238點

2025/7/3 09:14（7/3 09:17 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國與越南達成貿易和關稅協議，加上美國參議院通過晶片投資抵減法案，台積電美國存託憑證（ADR）再寫新猷，台股今天開盤強勢，早盤最高22816.2點，上漲238.46點，台積電股價攻上1105元，漲20元，漲幅1.84%，市值攀上新台幣28.65兆元。

主要電子權值股鴻海、聯發科堅挺，日月光投控勁揚超過3%，人工智慧（AI）伺服器概念股緯創、緯穎走堅。

證券法人分析，美國參議院通過法案，晶片投資抵減升至35%，對台積電有利，新台幣匯率升值，熱錢持續支撐股市；不過外資在台指期避險空單超過5萬口，新台幣匯率強升可能影響上市櫃公司財報，台股高檔震盪盤堅。（編輯：林家嫻）1140703

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