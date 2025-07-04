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鍾文智棄保潛逃 北院再裁准沒收保金達1億元

2025/7/4 14:15（7/4 14:23 更新）
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證券炒手鍾文智（黑衣低頭者）棄保潛逃遭通緝。（中央社檔案照片）
證券炒手鍾文智（黑衣低頭者）棄保潛逃遭通緝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北4日電）證券炒手鍾文智棄保潛逃遭通緝，台北地方法院先前已二度裁准沒入鍾文智保金共計新台幣8000萬元，台北地檢署日前再聲請沒入加保2000萬元，北院日前裁准；共計沒入保金達1億元。

依刑事訴訟法規定，案件起訴繫屬法院後，沒入保金的管轄法院由審理法院負責；審判中具保被告經判決有罪確定後，於執行階段逃匿，其沒入保金的管轄法院，並無明文，因此由案件執行檢察署依法向對應法院聲請沒入保金。

台北地方法院裁定指出，本案於最高法院審理期間，台灣高等法院曾對鍾文智實施科技設備監控，限制出境、出海，及命其於每週一、四、六至派出所報到，因其科控期限將屆滿，高院裁定加保2000萬元，即無須延長科控。

裁定表示，本案判刑確定後，鍾文智未遵期至派出所報到，檢警拘提未著，其行動電話也轉為語音信箱，隨即發布通緝，迄今仍未到案執行，可見其於具保後已逃匿；檢察官聲請沒入鍾文智加保2000萬元，有理由，應予准許。

此前，北院已裁准沒入鍾文智自保3000萬元、具保人為其繳納保金5000萬元，連同此次加保2000萬元，總計沒入保金達1億元。

全案起於，鍾文智違反證券交易法獲利4億餘元，最高法院判刑合計30年5月定讞。檢方聲請定執行刑，台灣高等法院裁定應執行18年徒刑。

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台北地檢署接獲法院通知後，立即啟動防逃機制，考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，隨即發布通緝。

另一方面，台灣高等法院合議庭去年10月裁定，未延長鍾文智科技監控、加保2000萬元，因裁定未公告及送達等，引發討論。高院合議庭直到今年3月以「略式裁定」公告上網，遭究責違失。（編輯：林恕暉）1140704

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