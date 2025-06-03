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鍾文智棄保潛逃通緝 法院裁定執行18年徒刑

2025/6/3 21:07（6/3 21:47 更新）
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證券炒手鍾文智（黑衣低頭者）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北3日電）證券炒手鍾文智違反證券交易法獲利新台幣4億餘元，最高法院3月12日判刑合計30年5月定讞。鍾男棄保潛逃遭通緝。檢方聲請定執行刑，台灣高等法院裁定應執行18年徒刑。

全案起於，鍾文智違反證券交易法獲利4億餘元，最高法院3月12日判刑合計30年5月定讞；北檢接獲通知後，立即啟動防逃機制，3月13日考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，發布通緝。

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另一方面，高院合議庭去年10月裁定，鍾文智未延長科技監控、加保2000萬元，因裁定未公告及送達等，引發討論。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網，遭究責違失。

此外，鍾文智逃亡前、今年2月間委由律師提聲請，主張擔任綠能工程總監，工程遍布全台，聲請赴警局報到改為每週1次。高院4月間認定，他已逃亡，請求無實益，裁定駁回。（編輯：方沛清）1140603

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