鍾文智案高院自律會認損司法形象 建議2法官送評鑑

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（中央社記者劉世怡台北31日電）鍾文智棄保潛逃遭通緝後，高院合議庭遭指對鍾文智加保、未延長科技監控的裁定未宣示、送達。高院自律會今天認嚴重違反程序，損及司法形象，決議建議2法官送評鑑，1法官不付處置。

司法院指出，另依審判長邱忠義的違失情節，已不適合續任庭長，將提請人審會免兼其庭長職務。至於合議庭成員是否另涉有其他違失情事，司法院也將持續瞭解，依法處置。

全案起於，鍾文智涉嫌違反證交法，被判刑合計30年5月徒刑，事後棄保潛逃遭檢方通緝。台灣高等法院合議庭去年10月間未延長鍾文智科技監控、僅加保新台幣2000萬元，未製作裁定書公告、送達等引發爭議，檢方主張未收到裁定書，而無法抗告。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網。

司法院29日聲明，本件合議庭未當庭向當事人宣示，也未製作及公告正式裁定書送達檢察官，僅以去年10月14日的審理單代替裁定，即逕片面通知辯護人辦理具保程序，違反程序損及司法形象。高院今天召開法官自律委員會開會調查。

台灣高等法院發布新聞稿表示，鍾文智案加保2000萬元未予延長科技設備監控事件，經高院法官自律委員會開會調查認定，本件辦案程序具有瑕疵，經參酌卷內事證資料，聽取合議庭成員意見後作出本件決議。

自律會認定，本件審判長邱忠義、受命法官陳勇松，未宣示裁定或指示書記官依裁定原本製作正本送達雙方當事人，且二度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間，陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄，均違反職務上義務，並損及司法形象及人民對於司法的信賴。

自律會審酌，邱忠義、陳勇松部分，構成法官法規定，違反職務上的義務、情節重大，也違反各級法院法官自律實施辦法的違反職務上的義務、嚴重違反辦案程序規定或職務規定，決議建議院長高金枝以高院名義請求法官評鑑委員會評鑑。

另外，法官蔡羽玄部分，自律會考量是陪席法官，於參與評議並於審理單簽名後，關於裁定正本製作、送達及卷內事證資料的維護，非由其負責，也未經手處理，難以認定應予究責，因此決議不付處置。

依規定，本件自律會決議，須送司法院司法行政廳核備，司法院認為此決議不當時，得發交高院重行審議或為其他適當的處置。

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2名法官遭移送法評會個案評鑑部分，依照司法院官網，受理懲戒案件流程，法評會若認定個案評鑑成立，有懲戒必要，會決議報由司法院移送職務法庭審理，建議懲處申誡、罰款、減少退休金、免職及撤職。

此外，法界人士指出，本件合議庭在去年12月16日裁定鍾文智延長限制出境、出海，以及今年1月9日裁准鍾文智提出5000萬元後，獲3天暫時解除限制出境至香港，從2件裁定書觀看，承辦檢察官早就知道鍾文智未延長科技監控，卻無表示意見且無作為。（編輯：李錫璋）1140331