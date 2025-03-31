鍾文智案高院自律會決議建議 審判長受命法官送評鑑
2025/3/31 16:47（3/31 17:07 更新）
（中央社記者劉世怡台北31日電）鍾文智案裁定未公告及送達事件，高院今天召開自律會調查後決議，建議院長以高院名義請求法官評鑑委員會評鑑審判長邱忠義、受命法官陳勇松，陪席法官蔡羽玄不付處置。
台灣高等法院今天就鍾文智案裁定未公告及送達事件，召開法官自律委員會討論，從上午10時30分開會，直到下午4時19分發布決議結果。
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依據各級法院法官自律實施辦法，自律會決議包括不付處置或付處置，審議重點在於有無構成法官法第6條第1項規定，不得任法官等情形，包含依公務人員任用法之規定，不得任用為公務人員。自律會若認為應付處置，須決議建議發命令促其注意、警告、請求法官評鑑委員會評鑑以及建議司法院逕行移送監察院審查。
司法院29日則發布聲明對合議庭違反相關程序部分，將針對法官是否涉有法官法第30條第2項第5款，違反辦案程序或職務規定，或有其他違失情形，啟動究責程序，絕不寬貸。（編輯：方沛清）1140331
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