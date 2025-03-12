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炒手鍾文智判刑計30年5月定讞 檢方啟動防逃

2025/3/12 16:53（3/12 17:29 更新）
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圖為涉炒作公司憑證（TDR）獲利上億元的炒手鐘文智（口罩者），最高法院12日駁回上訴定讞。（中央社檔案照片）
圖為涉炒作公司憑證（TDR）獲利上億元的炒手鐘文智（口罩者），最高法院12日駁回上訴定讞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北12日電）炒手鍾文智涉炒作TDR獲利4億餘元，二審判決應執行17年半徒刑。最高法院認為部分行為適用速審法減刑，今天改判刑合計30年5月，已通知檢方啟動防逃，將由檢方聲請定執行刑。

最高法院新聞資料指出，鍾文智犯證券交易法的操縱證券交易價格罪、加重操縱證券交易價格罪共5罪，分別判處3年3月至9年10月不等徒刑確定；鍾文智另犯洗錢防制法共2罪，則各判刑8月、10月確定。

最高法院指出，鍾文智本件刑期合計30年5月，實際應執行刑期，應由檢察官執行時，依法聲請法院定刑。依刑法規定，不得超過30年。

最高法院表示，本案所涉部分炒作TDR及洗錢的行為，繫屬法院已逾8年，合議庭得依職權、鍾文智的聲請等各情狀，認為已侵害鍾文智受迅速審判的權益，有適當救濟的必要，適用刑事妥速審判法規定減刑，據此予以撤銷改判。

最高法院指出，其餘部分炒作TDR的行為，因繫屬法院未逾8年，不適用速審法減刑，此部分駁回上訴，全案定讞，犯罪所得應發還被害人，並予以沒收、追徵，已通知檢方啟動防逃機制。

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本案緣於，時任摩坦利公司實際負責人的鍾文智，涉嫌於民國99年間以大量人頭帳戶圈購在證交所上市交易的台灣存託公司憑證（TDR），再以連續相對成交、高買低賣或虛掛買單等對市場詐偽手段，不法操縱其價量。

一審台北地方法院判處鍾文智有期徒刑18年，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認為一審事實認定及沒收有誤，改判處鍾文智應執行17年6月徒刑，另已扣除證券交易稅等的犯罪獲利，共計約新台幣4億4132萬餘元，應予沒收追徵。經上訴，最高法院今天作出判決。（編輯：蕭博文）1140312

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