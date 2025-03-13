鍾文智判刑定讞未科技監控　高院：增保2000萬元

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（中央社記者劉世怡台北13日電）炒手鍾文智遭判刑合計30年5月定讞。媒體報導，他失聯，未續行電子監控。高院表示，審酌他向警局報到正常，有限制出境、出海，認定增保2000萬元。

台灣高等法院今天晚間表示，合議庭於被告鍾文智的科技設備監控期間屆滿（民國113年10月17日）前，審酌他定期赴警局報到情況正常，並有限制出境、出海處分，認定增加保證金新台幣2000萬元，應足以有效降低被告棄保潛逃的可能性。

113年10月16日鍾文智繳納2000萬元保證金後，未予以延長其科技設備監控期間，並且繼續維持限制出境、出海及定期赴警局報到處分。其中，警局報到部分，迄未接獲警局異常通報。

台北地檢署今天晚間指出，鍾文智遭法院判處重刑定讞，經檢察官調查認定有逃亡或藏匿情形，依法發布通緝。

據了解，當時高院受命法官詢問過案件繫屬的最高法院、檢察官，都回覆對於是否延長科控沒有意見；未施予電子監控經過接近5個月，鍾文智均沒有違規，都有定期向警局報到。

全案緣於，鍾文智被控民國99年間炒作台灣存託憑證TDR，不法獲利超過新台幣4億元。一審依證券交易法操縱證券交易價格等罪判處鍾文智有期徒刑18年，二審改判應執行17年6月徒刑。

經上訴，最高法院昨天認定鍾文智犯證交法操縱證券交易價格罪、加重操縱證券交易價格罪共5罪，分別判處3年3月至9年10月不等徒刑確定；鍾男另犯洗錢防制法共2罪，各判刑8月、10月確定，刑期合計30年5月，檢察官將依法聲請定執行刑，依刑法規定，不得超過30年。

強制處分部分，北院於110年間裁定鍾文智5000萬元交保，限制住居於台北市住處，以及每週一、四、六向轄區派出所報到；另多次裁定延長限制出境、出海，最近一次為台灣高等法院在去年12月底裁定延長限制出境、出海8個月。

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此外，高院裁定指出，由於鍾文智曾有棄保逃亡遭通緝，並於通緝期間冒用他人護照非法出境，為確保審理及執行程序進行，鍾文智應自112年10月18日至113年10月17日止，遵守接受電子科技設備監控1年。

鏡週刊報導，高院去年底未延續鍾文智的電子監控，讓他有機會逃亡。據了解，鍾文智目前藏身北部地區仍失聯中，伺機等待漁船偷渡出境。（編輯：戴光育）1140313