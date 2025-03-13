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鍾文智炒股判刑定讞疑失聯 北市警持續派員查訪

2025/3/13 19:17
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（中央社記者黃麗芸台北13日電）炒手鍾文智炒作TDR獲利，最高法院判刑合計30年5月定讞。有媒體報導鍾文智目前失聯，北市警方今天說，其過往都有依規到派出所報到，但今天尚未完成報到，將持續派員查訪。

台北地檢署認為鍾男有逃亡或藏匿之情形，今天傍晚6時依法發布通緝。

針對報載鍾文智目前失聯，北檢今天表示，已啟動防逃機制並限制出境、出海，持續聯繫鍾男到案執行。警方告訴中央社記者，鍾文智遭裁定自民國107年1月12日起，每天晚間9至10時，需至派出所報到；隨後於109年2月7日經台北地方法院變更裁定為109年2月10日起，每週一、四、六（無限制時間）需至派出所報到。

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經調閱鍾文智過往報到紀錄，警方表示，鍾文智都有於規定時間內至派出所報到，但今天迄今尚未完成報到，派出所將持續派員聯繫查訪，並調閱周邊監視器，以掌握鍾文智行蹤。

北院於110年間裁定鍾文智新台幣5000萬元交保，限制住居於台北市住處，以及每週一、四、六向轄區派出所報到；另多次裁定延長限制出境、出海，最近一次為台灣高等法院在去年12月底裁定延長限制出境、出海8個月。（編輯：張銘坤）1140313

鍾文智
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