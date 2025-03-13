鍾文智炒股判刑定讞失聯 北檢發布通緝

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（中央社記者林長順台北13日電）炒手鍾文智炒作TDR獲利，最高法院判刑合計30年5月定讞。鍾文智未依法院規定向派出所報到，台北地檢署認為鍾男有逃亡或藏匿之情形，今天傍晚6時依法發布通緝。

鍾文智被控民國99年間炒作台灣存託憑證TDR，不法獲利超過新台幣4億元。一審依證券交易法操縱證券交易價格等罪判處鍾文智有期徒刑18年，二審改判應執行17年6月徒刑。

最高法院認定鍾文智犯證交法操縱證券交易價格罪、加重操縱證券交易價格罪共5罪，分別判處3年3月至9年10月不等徒刑確定；鍾另犯洗錢防制法共2罪，各判刑8月、10月確定，刑期合計30年5月，檢察官將依法聲請定執行刑，依刑法規定，不得超過30年。

案件審理期間，台灣高等法院原裁定鍾文智自112年10月18日至113年10月17日止，遵守接受電子腳環的科技設備監控1年。電子監控部分於去年10月17日屆滿後，高院決定未再對鍾文智延長電子監控，須加保2000萬元以及定期週一、四、六至轄區警局報到，仍限制出境、出海。

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北檢表示，北檢昨天下午4時許接獲鍾文智經法院判決確定通知後，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法對鍾男實施限制出境、出海境管措施，並確認鍾男依法院命令至居所轄區派出所報到情形尚無違常 ，協請轄區分局密切注蒐其行蹤。

北檢指出，今天中午為止，鍾文智仍未依法院命令遵期向轄區派出所報到，承辦檢察官有相當理由認為鍾男有逃亡之虞，立即簽發拘票，命警逕行拘提，但拘提無著，因此認為鍾男有逃亡或藏匿情形，下午6時許依法發布通緝，期能儘速令其歸案執行，以維護司法正義。（編輯：張銘坤）1140313