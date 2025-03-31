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鍾文智棄保潛逃 黃國昌：世紀司法大醜聞應嚴肅究責

2025/3/31 16:29（3/31 16:58 更新）
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民眾黨立法院黨團31日舉行「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會，黨團總召黃國昌（圖）表示，炒手鍾文智遭縱放是世紀司法大醜聞，高等法院偷解除鍾文智的電子監控，還有民進黨立委為其提案脫罪，司法院應嚴肅究責，查明誰在掩護鍾文智。中央社記者謝佳璋攝　114年3月31日
民眾黨立法院黨團31日舉行「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會，黨團總召黃國昌（圖）表示，炒手鍾文智遭縱放是世紀司法大醜聞，高等法院偷解除鍾文智的電子監控，還有民進黨立委為其提案脫罪，司法院應嚴肅究責，查明誰在掩護鍾文智。中央社記者謝佳璋攝　114年3月31日
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（中央社記者陳俊華台北31日電）炒手鍾文智棄保潛逃遭通緝。民眾黨團總召黃國昌今天說，鍾文智遭縱放是世紀司法大醜聞，高等法院偷解除鍾文智的電子監控，還有民進黨立委為其提案脫罪，要求司法院應嚴肅究責，查明誰在掩護鍾文智。

鍾文智涉嫌違反證交法，被判刑合計30年5月徒刑，事後棄保潛逃，遭檢方通緝。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天舉行「縱放綠色權貴，不斷欺騙社會的司法院」記者會時指出，鍾文智自涉案至判決確定，前後超過10年，被害人不計其數，鍾文智在一審判決宣告後就曾棄保潛逃，還曾在通緝期間使用他人護照二度出境。

黃國昌指出，在案件審理期間，鍾文智多次毫無理由聲請法官迴避，甚至出現高等法院行政庭長施壓要求承審法官迴避，還有民進黨立委為鍾文智提案脫罪，不難得知鍾文智在政界跟司法界的好關係，可以橫著走。

黃國昌說，去年10月高等法院偷偷摸摸解除鍾文智的電子監控，他曾在立法院司法及法制委員會質詢此事，民進黨立委鍾佳濱跟司法院說不用回答這個問題，民進黨立委儼然成為鍾文智的打手，為鍾文智施壓司法院。

黃國昌指出，解除電子監控就是發生在換法官之後，而解除電子監控的法官邱忠義，正是鍾文智辯護人前最高法院庭長洪昌宏的庭員。

黃國昌表示，他上週質詢司法院時，質疑為何裁定不用公開，本以為是裁定很可恥、不敢公開，沒想到根本沒做裁定，直到他質詢完，才匆忙在上週五（28日）補做裁定；這裁定是公然偽造文書，沒公告、沒宣示、沒送達就不是裁定，要求司法院代理院長謝銘洋出面說明。

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黃國昌說，解除鍾文智的電子監控，就是徹底黑箱，根本沒有通知檢方。司法院之前回覆給他的資料稱有做裁定，請問裁定在哪；高等法院竟散布假訊息，被曾二次主張反對解除電子監控的檢察官打臉，這些荒腔走板的情事都應該被究責。

黃國昌表示，正告司法院不要想用謊言遮掩謊言，否則將被謊言所淹沒，應嚴肅究責，並一併查明是誰在掩護鍾文智，別再繼續幫忙粉飾。（編輯：林興盟）1140331

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