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鍾文智科技監控裁定惹議 劍青檢改籲高院啟動評鑑

2025/3/31 08:30
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（中央社記者林長順台北31日電）台灣高等法院合議庭未對被告鍾文智延長科技監控惹議。劍青檢改今天發布聲明，譴責高院及合議庭於事件爆發後，為圖卸責竟誣賴檢察官並卸責書記官，呼籲司法院調查並請高院啟動法官評鑑或議處。

鍾文智涉嫌違反證交法，被判刑合計30年5月徒刑，事後棄保潛逃遭檢方通緝。高院去年10月間未延長鍾文智科技監控引發爭議，高院將進行調查。合議庭審判長受訪指出，合議庭當下未製作正式書面裁定並無不法，在合議庭「略式裁定」後，要如何送達通知檢辯當事人，是書記官責任。

檢察官改革團體劍青檢改發布聲明指出，高院合議庭於去年10月9日針對是否延長電子監控開庭，蒞庭檢察官當庭兩度發言要求必須延長電子監控，法官僅回應將以書面裁定通知，此後均無下文，隨後竟由審判長與法官在審理單上簽名，旋以電話通知辯護律師帶同被告來拆卸監控設備，合議庭行徑異常至極，當時如何與辯護律師私下聯絡及箇中曲折，應詳為調查。

聲明表示，高院在事件爆發後迅速發「澄清訊息」到記者群組，指稱當時受命法官問過最高法院、檢察官，都回覆對是否延長科控「沒有意見」，試圖帶風向卸責，與真相完全背離。檢察官當庭兩度表示應繼續維持科技監控，審判長受訪時表示最高法院「不表示意見」，竟變成「沒有意見」，高院「澄清訊息」公然說謊，卸責檢察官與最高法院。

劍青檢改呼籲司法院查明高院「澄清訊息」製發過程，以及合議庭審判長是否以高院發言人身分對外表述，調查釐清高院新聞發布標準流程，倘有違法違規情事，應將相關人員送請議處。

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劍青檢改指出，合議庭審判長接受媒體報導仍持續喊冤並繼續攻擊檢察官，劍青檢改強烈譴責不知反省態度，並請高院自清，公布開庭筆錄、審理單等完整卷宗資料，究竟有何憑據可以誣賴檢察官「沒有意見」，倘有妨害司法公正或偽造文書情事，並請高院依法送請評鑑或啟動告發。

劍青檢改表示，高院合議庭於3月28日突然上傳書記官製作的裁定書，但法官裁定日期竟填載為去年10月14日，延誤5個月又14日，顯然再次試圖卸責給書記官，審判長受訪時也定調是書記官的錯；劍青檢改深為書記官擔憂，值此調查期間，書記官是全案關鍵證人，為保護其後續陳述公正性及調查結果正確性，請高院迅即將其調離此合議庭，並為妥適職務安排。（編輯：陳仁華）1140331

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