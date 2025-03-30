鍾文智加保裁定未公告 高院自律會3/31開會追查

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（中央社記者劉世怡台北30日電）高院合議庭去年10月間裁定被告鍾文智加保新台幣2000萬元，不延長科技監控，裁定未公告及送達惹議。司法院認定有違失須究責，高院自律會明天開會，通知合議庭成員陳述意見。

台灣高等法院今天表示，針對鍾文智案裁定未公告及送達事件，明天上午10時30分召開自律會討論，已通知本件合議庭成員得以書面陳述意見，也可到場口頭陳述意見。自律會成員包含院長高金枝等共9人，目前無法預知是否會有決議。

鍾文智案裁定未公告及送達事件，緣於民眾黨立法委員黃國昌於3月26日，在立法院質詢司法院副祕書長王梅英，高院去年10月裁定須增加新台幣2000萬元，代替科技監控，這份裁定為何沒公開。王梅英回應，裁定依法應該要公開，黃國昌接著要求3天內將裁定公開上網，獲王梅英允諾。

司法院於29日發布聲明表示，經調查，本件高院合議庭對於旨揭「命被告鍾文智加具2000萬保證金後，不再延長所施之科技監控」的內容，並未當庭向當事人宣示，也沒有製作及公告正式裁定書送達檢察官，僅於113年10月14日以「審理單代替裁定」，即逕片面通知辯護人辦理具保程序，遲至3月28日始補行製作「略式裁定」公開，此部分違反刑事訴訟法有關裁判宣示及裁判書製作的規定。

司法院對合議庭違反相關程序，嚴重損及司法公正、透明形象，深感遺憾，並將針對法官是否涉有法官法第30條第2項第5款，違反辦案程序或職務規定，或有其他違失情形，啟動究責程序，絕不寬貸。對此，高院決定召開自律會討論。

法界人士指出，實務上有期限的科技監控，屆期自動失效，不用製作裁定；加保部分若是依審理單為略式裁定，通常是受命法官將略式裁定交給書記官，由書記官做後續行政作業；略式裁定依實務慣例，沒有宣示、公告問題，而是會由書記官告知處分人而已。

法界人士指出，本件略式裁定遲至3月28日才補行製作，以及裁定內容以電話告知被告，未告知檢察官部分，關鍵在於受命法官如何交代書記官，以及書記官如何執行相關作業。

法界人士指出，刑事訴訟法就裁定格式並無明文，縱口頭諭知亦無不可，於審理單批示的略式裁定，沒違法也沒禁止，且事實審法院就羈押及其替代處分，以此略式裁定為之，已行之有年。本件若是以審理單的略式裁定，要改製作裁定正本上網的情形，則不符現行司法實務慣例。

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鍾文智被控於民國99年間炒作台灣存託憑證TDR，不法獲利超過新台幣4億元。最高法院12日依證交法操縱證券交易價格罪、加重操縱證券交易價格罪共5罪，判處鍾文智合計有期徒刑30年5月，檢察官將依法向法院聲請定執行刑。

不過，鍾文智在案件判決定讞後，未依法院命令遵期向轄區派出所報到，因傳拘未到，台北地檢署已於13日發布通緝，再於14日函請外交部領事事務局廢止及註銷其護照，並分案調查鍾文智科技監控期滿後卻未延長的部分。（編輯：李錫璋）1140330