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鍾文智棄保潛逃 北檢：已註銷護照全力追緝

2025/3/17 18:11（3/17 18:33 更新）
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炒手鍾文智（口罩者）涉證交法遭判刑定讞棄保潛逃。（中央社檔案照片）
炒手鍾文智（口罩者）涉證交法遭判刑定讞棄保潛逃。（中央社檔案照片）
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（中央社台北17日電）炒手鍾文智涉證交法遭判刑定讞棄保潛逃，台北地檢署表示，已於13日發布通緝，並於14日函請外交部領事事務局廢止及註銷護照，今天正式分案由檢警調共組專案小組全力追緝。

另方面，繼刑事局發布鍾文智重要緊急查緝專案，調查局也將鍾文智列入外逃通緝犯名單並公告於網站。

鍾文智被控於民國99年間炒作台灣存託憑證TDR，不法獲利超過新台幣4億元。最高法院12日依證交法操縱證券交易價格罪、加重操縱證券交易價格罪共5罪，判處鍾文智合計30年5月，檢察官將依法向法院聲請定執行刑。

不過，鍾文智在案件判決定讞後，未依法院命令遵期向轄區派出所報到。北檢表示，判決確定當天立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法實施限制出境、出海境管措施，13日命警拘提無著後立即發布通緝，再於14日函請外交部領事事務局廢止及註銷護照，防止鍾文智逍遙海外。

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北檢透過新聞稿表示，今天已依最高檢察署指示，分案指派檢察官指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局、台北市政府警察局等相關單位，合組專案小組全力追緝鍾文智。另同時函請內政部移民署、海洋委員會海巡署等機關加強執行限制出境及出海等境管措施，防止鍾文智潛逃境外。

針對外界質疑鍾文智去年10月間電子監控結束後未予延長，北檢表示，將於收受全案卷證後，儘速查明檢討未予延長科技設備監控的替代措施能否有效防止潛逃，以及未來如何完善防逃效果，並將調查結果陳報最高檢察署。（編輯：黃名璽）1140317

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