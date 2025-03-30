鍾文智科技監控裁定惹議 法界質疑批評合議庭

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（中央社記者劉世怡、林長順台北30日電）台灣高等法院合議庭未對被告鍾文智延長科技監控惹議。法官論壇有貼文提出質疑，合議庭「未送達、未公告、未宣示」，導致裁定未發生效力，檢方無法提起抗告。

一群書記官也在臉書貼文，抗議合議庭直接甩鍋，把責任丟給書記官。

鍾文智涉嫌違反證交法，被判處合計30年5月徒刑，事後棄保潛逃遭檢方通緝。高院去年10月間未延長鍾文智科技監控引發爭議，高院將進行調查。合議庭審判長受訪指出，合議庭當下未製作正式書面裁定並無不法，在合議庭「略式裁定」後，要如何送達通知檢辯當事人，是書記官的責任。

法官論壇一篇以「看不下去」為名的貼文指出，裁定必須口頭諭知或是送達裁定書，才發生效力，本件的爭議在於兩者都沒有。合議庭遭外界質疑的根本不在於裁定的格式，而是如此受到社會矚目的案件與被告，所謂「裁定」根本未送達於檢察官，亦未對外公告或宣示，合議庭的問題在於「未送達、未公告、未宣示」。

貼文表示，本案合議庭以加保新台幣2000萬元輔以原保證金8000萬元等措施，取代延長科技監控，即變更原有的替代處分，若檢方認為該處分不當，依法自得提起抗告，此與電子監控期間屆滿後失效是兩件事情。

貼文指出，從報導中看到審判長意圖嫁禍給檢察官、最高法院或最無辜可憐的書記官，刻意利用媒體對外放話，混淆視聽，無助於提升司法形象，反而讓全體司法人員因此再次蒙羞。

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臉書社團「台灣書記官工會」也發表聲明，認為法官明顯將自己重大違反法令的行為，藉由實務上身為配屬法官的指揮監督地位，意圖嫁禍給承辦書記官。

聲明指出，本案審判長沒有檢討自己是否違背法令，卻公開表示法官會使用口頭諭知、審理單批示的方式當作裁定原本，無疑是混淆視聽，也讓外界誤會法院有草率製作原本的違法慣習，對廣大兢兢業業之司法人員實不公平，毫不足取。（編輯：黃名璽）1140330