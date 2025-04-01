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鍾文智案法官被指造假 高院：漏載而增列抽換

2025/4/1 09:49（4/1 10:00 更新）
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圖為涉炒作公司憑證（TDR）獲利上億元的炒手鍾文智（黑衣低頭者）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北1日電）炒手鍾文智已棄保潛逃，高院今天指出，法官整卷發現電話紀錄內容不完整，請書記官回憶與檢方詢問「不予延長科控設備監控」意見，確認內容再製作電話紀錄並抽換，並無偽造。

媒體昨天深夜報導，高院製作AB版電話紀錄，A版記載去年10月11日僅通知檢方要讓鍾文智加保2000萬元，B版則記載去年10月11日有通知檢方要讓鍾文智加保2000萬元並解除電子腳環，AB版電話紀錄疑造假，受命法官陳勇松涉指示書記官抽換電話紀錄。

台灣高等法院發布新聞稿表示，本案承辦法官陳勇松於民國113年10月9日開庭詢問檢察官、被告及辯護人後，擬以增加保證金方式，替代不予延長科技設備監控期間，因此指示書記官電詢檢察官及辯護人意見，書記官是依指示辦理。

後來書記官致電高檢署承辦書記官時，詢問「本院擬增加保金2000萬元，不予延長科控設備監控，檢察官有無意見？」，但製作電話紀錄時，僅記載「本院如增加保證金2000萬元，檢察官有無意見？」而略未記載「不予延長科控設備監控」一語，而陳勇松未仔細核閱即批示附卷。

直到本案經最高法院判決定讞後，陳勇松整理卷證時發現這個電話紀錄內容不完整，請書記官回憶當時雙方實際詢答情形，經書記官確認詢問內容確實「本院擬增加保金2000萬元，不予延長科控設備監控，檢察官有無意見？」後，才依實際情況再製作電話紀錄，並抽換原電話紀錄，絕無偽造情事，請媒體勿妄加臆測。

全案起於，鍾文智涉嫌違反證交法，被判刑合計30年5月徒刑，事後棄保潛逃遭檢方通緝。高院合議庭去年10月間未延長鍾文智科技監控、僅加保新台幣2000萬元，未製作裁定書公告、送達等引發爭議，檢方主張未收到裁定書，而無法抗告。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網。

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高院昨天召開法官自律委員會開會調查，認定本件審判長邱忠義、受命法官陳勇松，未宣示裁定或指示書記官依裁定原本製作正本送達雙方當事人，且二度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間，陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄，均違反職務上義務，並損及司法形象及人民對於司法的信賴，2人嚴重違反程序，損及司法形象，決議建議送評鑑，陪席法官不付處置。

司法院指出，另依邱忠義的違失情節，已不適合續任庭長，將提請人審會免兼其庭長職務。至於合議庭成員是否另涉有其他違失情事，司法院也將持續瞭解，依法處置。（編輯：張銘坤）1140401

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