檢方聲請沒入鍾文智保證金3000萬元 北院裁准【獨家】

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（中央社記者劉世怡、謝幸恩台北2日電）炒手鍾文智遭判刑合計30年5月定讞，台北地檢署認定逃匿發布通緝。檢察官向台北地方法院聲請將鍾文智繳納保證金新台幣3000萬元沒入。台北地院收案後，日前裁准。

台北地方法院3月31日認定，鍾文智無正當理由而不到案執行，已經逃匿，檢察官聲請將鍾文智繳納的保證金3000萬元予以沒入，有理由，應予准許。

北檢今天指出，鍾文智自保5000萬元部分，分別為北院3000萬元、台灣高等法院2000萬元，已分別向北院與高院聲請沒入；另就其餘具保人5000萬元部分，尚須踐行沒保前的通知程序，此部分仍持續進行中。

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全案起於，炒手鍾文智炒作台灣存託憑證TDR獲利4億餘元，最高法院3月12日判刑合計30年5月定讞，並通知檢方啟動防逃。台北地檢署接獲通知後，立即啟動防逃機制，由承辦檢察官依法實施限制出境、出海境管措施，並協請轄區分局密切注蒐鍾文智行蹤，確認他依法院命令至派出所報到。

台北地檢署3月13日考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，發布通緝；3月14日函請外交部領事事務局廢止及註銷護照，並分案由檢警調共組專案小組全力追緝。（編輯：戴光育）1140402