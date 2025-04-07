鍾文智案高院2法官被控枉法裁判 檢分案調查

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（中央社記者林長順台北7日電）炒手鍾文智案裁定未公告及送達，台灣高等法院已請求法評會評鑑審判長邱忠義與受命法官陳勇松。台北地檢署日前收到民眾告發邱、陳涉及枉法裁判等罪，已分他字案調查中。

鍾文智涉嫌違反證券交易法，被判刑合計30年5月，棄保潛逃遭檢方通緝。台灣高等法院合議庭去年10月未延長科技監控、僅加保新台幣2000萬元，未製作裁定書公告與送達等，引發爭議。檢方主張未收到裁定書，而無法抗告。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網。

高院自律會調查後認定，邱忠義與陳勇松未宣示裁定或指示書記官依裁定原本製作正本送達雙方當事人，且2度增補審理單上裁定原本內容，卻未註記其原因及時間；陳勇松還指示書記官抽換電話紀錄，均違反職務上義務，損及司法形象及人民對於司法的信賴。

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自律會審酌，邱忠義、陳勇松部分，構成法官法規定，違反職務上的義務、情節重大，也違反各級法院法官自律實施辦法的違反職務上的義務、嚴重違反辦案程序規定或職務規定，決議建議台灣高等法院院長高金枝以高院名義請求法官評鑑委員會評鑑。此外，陪席法官蔡羽玄則決議不付處置。

北檢日前接獲民眾告發邱忠義、陳勇松涉嫌枉法裁判等罪，已交由檢察官分他字案調查。（編輯：戴光育）1140407