徹查勾結鍾文智金流 鄭銘謙：北檢立案偵辦中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北9日電）民眾黨立委黃國昌今天質詢通緝犯鍾文智案，並呼應民進黨立委郭國文所言，要求與鍾文智有所勾結的都該徹查金流。法務部長鄭銘謙回應，北檢已立案偵辦，證據到哪就辦到哪裡。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長、法務部部長等率所屬相關單位列席就「言論自由不在！界線維說了算！國家介入特定政治言論之法律邊界」」進行專題報告，並備質詢。

針對通緝犯鍾文智案件，黃國昌表示，「他先去香港，把逃亡路線及護照辦一辦，再回來」，依據台灣高等法院裁定，鍾文智獲准短暫解除限制出境關鍵，是受邀參加香港大灣區碳中和協會於1月13日舉辦峰會，他擔任主講人。

黃國昌說，他查了協會網站活動照片，當天有開會，但出席的演講嘉賓並沒有鍾文智，鍾文智根本不是主講人，涉嫌假開會、真準備逃亡。

黃國昌表示，鍾文智增加保證金取代科技監控部分，高院稱，有打電話去問高檢檢察官，檢察官說沒有意見，誰接的電話？需要調查多久？而且高院電話紀錄出現二個版本進行抽換，有無公文書登載不實？

對此，鄭銘謙回應，打電話部分，台灣高檢署分調字案了解，目前正在調卷中；抽換電話紀錄部分，因民眾有來告發，台北地檢署分案偵辦中。

透過 Google News 追蹤中央社

黃國昌最後提及，呼應民進黨立委郭國文所言，要求與鍾文智有所勾結的都該徹查金流，法務部是否做得到。鄭銘謙對此回應，會把這意見給北檢，北檢已立案偵辦，證據到哪就辦到哪裡。

鍾文智涉嫌違反證券交易法，被判刑合計30年5月，棄保潛逃遭檢方通緝。台灣高等法院合議庭去年10月未延長科技監控、僅加保新台幣2000萬元，未製作裁定書公告與送達等，引發爭議。檢方主張未收到裁定書，而無法抗告。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網。（編輯：張銘坤）1140409