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鍾文智案裁定惹議 法務部：持續精進科技監控作為

2025/4/10 13:22
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（中央社記者謝幸恩台北10日電）立法院今天就法院作成「略式裁定」及科技監控安排專題報告。司法院表示，略式裁定非通用的用語，仍須送達才生效力。法務部指出，科技監控開案數逐年增加，持續強化硬體系統。

鍾文智涉違反證券交易法判刑定讞後棄保潛逃遭檢方通緝。台灣高等法院合議庭去年10月未延長科技監控、僅加保新台幣2000萬元，未製作裁定書公告與送達等，引發爭議。檢方主張未收到裁定書，而無法抗告。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網。

對此，立法院司法及法制委員會今天上午邀請司法院、法務部等率所屬相關單位，就「法院作成『略式裁定』之依據、理由、法定程序、救濟方式，與科技設備監控處分變更、延長或撤銷之標準，並就執行現況，提供相關統計數據與策進作為」進行專題報告並備質詢。

司法院報告指出，法院裁定得以口頭宣示、筆錄記載或書面製作等方式進行，書面部分無法定格式，即法院得依其訴訟程序需求決定形式，因此製作裁定書非法院裁定的唯一方式。

對於外界關注的「略式裁定」，司法院指出，略式裁定於實務或學界並非通用的用語，似乎意指「裁定書無固定的格式」，但其確實意涵為何，仍待探求。

不過，司法院強調，雖未要求裁定書的固定格式，仍須經由當庭宣示或送達，才對外生效，當事人可於法定期間提起抗告救濟，即略式裁定的法定程序與一般裁定無異。

另方面，目前的科技監控載具有電子手鐶、電子腳鐶、個案手機及居家讀取器等4種；科技監控處分命令包含預防逃匿、禁止進入、禁止離開、禁止騷擾接近、電子報到等5種，依個案交互使用。個案指揮的部分，偵查中由檢察官指揮，審判中由審判長或受命法官指揮。

關於科技監控處分變更、延長或撤銷的標準，司法院指出，須評估被告是否具高度逃亡風險，如刑度、年齡、身體狀況、資力、在國外有無親友接應等，並由承審法官依個案情節，本於法律確信獨立審判。

法務部則說明，當監控期滿不再續監時，只須由法官在審判系統、檢察官在案管系統內操作監控平台，通知監控中心期滿拆機即可，並非以裁定通知拆機。

根據法務部報告統計，科技監控開案件數逐年增加，110年2件、111年9件、112年30件、113年97件，今年3月31日止為80件，共計218件。

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為強化相關策進作為，法務部指出，已提出多項精進措施，包括強化硬體設備、優化資訊系統及告警觸發條件、簡化告警通報流程、建立專責人員與持續強化教育訓練。

司法院表示，持續精進改善措施，以確保公開透明的司法，兼顧程序正義，並實踐司法可問責性。法務部指出，持續強化硬體設備並優化資訊系統，以兼顧防止被告逃亡和保障人權。（編輯：李錫璋）1140410

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