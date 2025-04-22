鍾文智棄保逃亡 北檢搜索拘提4親友
2025/4/22 18:59（4/22 19:28 更新）
（中央社記者謝幸恩台北22日電）證券炒手鍾文智棄保潛逃遭通緝，台北地檢署表示，檢察官今天指揮警調單位發動搜索，並拘提涉嫌協助藏匿鍾文智的胞妹、姪女及2名友人到案，已移送地檢署複訊。
鏡週刊日前報導，鍾文智3月12日中午獲悉案件判決定讞，從台北巿的飯店退房返家，將手機關機放在家後搭乘計程車繞行巿區，並在石碇老街下車。
台北地檢署日前指出，已依最高檢察署指示分案追查，承辦檢察官指揮台北市警方、調查局、海巡署等相關單位合組專案小組，分析相關情資，全力追緝鍾文智到案。
透過 Google News追蹤中央社
全案起於，鍾文智涉嫌違反證券交易法獲利新台幣4億餘元，最高法院3月12日判刑合計30年5月定讞；台北地檢署接獲通知後，立即啟動防逃機制，3月13日考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，發布通緝。
另方面，台灣高等法院合議庭去年10月裁定，對鍾文智未延長科技監控、僅加保2000萬元，裁定未公告及送達等，引發討論。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網，遭究責違失。（編輯：蕭博文）1140422
延伸閱讀鍾文智未延長科技監控裁定 高檢署：有違誤已提抗告鍾文智疑曾落腳石碇 北檢：分析情資全力追緝鍾文智案究責 司法院：邱忠義自請免兼庭長徹查勾結鍾文智金流 鄭銘謙：北檢立案偵辦中竹北涉虐童教練棄保潛逃 立委籲司法院、法務部檢討
- 鍾文智棄保逃亡 北檢搜索拘提4親友2025/04/22 18:59
- 2025/04/11 10:13
- 2025/04/10 13:22
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
鍾文智未延長科技監控裁定 高檢署：有違誤已提抗告