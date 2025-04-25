鍾文智逃亡前聲請警局報到改每週一次 高院駁回

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（中央社記者劉世怡台北25日電）炒手鍾文智棄保潛逃通緝中，但他逃亡前、2月間委由律師提聲請，主張擔任綠能工程總監，工程遍布全台，聲請赴警局報到改為每週一次。高院認定，他已逃亡，請求無實益，裁定駁回。

台灣高等法院裁定指出，鍾文智在114年2月11日委由律師王國棟、洪宏昌具狀提出聲請，指一審台北地方法院110年間裁定他再提出3000萬元，改為每週一、四、六至警局報到。

聲請提到，鍾文智定期報到已7年，高院審理期間也均遵期到庭，曾獲暫時解除出境的限制，也遵期返台，可知他並無逃亡之虞；因為他擔任某公司綠能工程總監，工程遍布全台，工程的設計及監造均需親自到場，現行報到方式將致工程延宕，為免影響工作，請求將報到次數變更為每週一報到1次。

高院審理本件聲請案期間，最高法院3月12日就鍾文智涉嫌違反證券交易法獲利新台幣4億餘元案件，判刑合計30年5月定讞；台北地檢署3月13日認為鍾文智未依規定向警局報到，有逃亡或藏匿情形，發布通緝。

另方面，台灣高等法院合議庭去年10月裁定，對鍾文智未延長科技監控、僅加保2000萬元，裁定未公告及送達等，引發討論；高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網，受命法官陳勇松等人遭究責違失。

法官陳勇松4月7日簽請本件聲請案迴避，案件4月21日改分由受命法官鄭昱仁組合議庭審理；合議庭認為，鍾文智判決既已確定，且他已逃亡，本件聲請變更報到限制的請求，明顯已無實益，裁定駁回。

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此外，鍾文智曾經棄保潛逃遭通緝過，裁定提及，鍾文智因違反證券交易法等案件，台北地院指定保證金額500萬元，由具保人王志傑於103年1月29日繳納同額現金後將鍾文智釋放，但鍾文智傳拘未到，經台北地院於105年2月15日裁定沒入保證金並發布通緝。

鍾文智106年1月13日緝獲解送監所執行另案有期徒刑1年8月；鍾文智執行完畢後，北院107年1月12日裁定鍾文智具保5000萬元後免予羈押、限制住居，並限制出境出海，應向轄區警局報到。（編輯：陳政偉）1140425