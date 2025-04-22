鍾文智棄保逃亡 涉助藏匿4親友3萬至50萬交保

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（中央社記者謝幸恩台北22日電）證券炒手鍾文智棄保潛逃遭通緝，台北地檢署今天發動搜索，並拘提涉嫌協助藏匿鍾文智的親友等4人，經檢察官複訊後，諭令鄭姓被告50萬元交保，限制出境、出海並施以科技監控。

此外，同案被告鍾文智胞妹以新台幣5萬元交保，李姓被告3萬元交保，游姓被告3萬元交保，全案持續朝藏匿人犯等罪嫌方向偵辦。

鏡週刊日前報導，鍾文智3月12日中午獲悉案件判決定讞，從台北巿的飯店退房返家，將手機關機放在家後搭乘計程車繞行巿區，並在石碇老街下車。

台北地檢署日前指出，已依最高檢察署指示分案追查，承辦檢察官指揮台北市警方、調查局、海巡署等相關單位合組專案小組，分析相關情資，全力追緝鍾文智到案。

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全案起於，鍾文智涉嫌違反證券交易法獲利新台幣4億餘元，最高法院3月12日判刑合計30年5月定讞；台北地檢署接獲通知後，立即啟動防逃機制，3月13日考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，發布通緝。

另方面，台灣高等法院合議庭去年10月裁定，對鍾文智未延長科技監控、僅加保2000萬元，裁定未公告及送達等，引發討論。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網，遭究責違失。（編輯：陳正健）1140422