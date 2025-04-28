檢方聲請對郭信良科技監控 台南高分院駁回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南28日電）無黨籍前台南市議長郭信良涉市地重劃弊案，一審判刑13年，全案上訴中；高檢署台南分署聲請實施科技設備監控，台南高分院認為郭信良交保後1年多均遵期到庭，今天裁定駁回。

高檢署台南分署檢察官認為，郭信良與同案被告高進見已被台南地方法院判處重刑，逃亡風險在客觀上已提升，遠高於提起公訴移審時，且2人仍否認犯行，有逃亡能力，郭信良長期擔任台南市議員，人脈關係豐厚，有相當影響力，高進見則與郭信良長期有合作關係。

檢方指出，歷來台南市（縣）議長黃郁文、吳健保等人涉案判刑後，均棄高額保金潛逃，且最近炒作TDR案遭判刑的被告鍾文智亦棄高額保金潛逃，為確保日後審理及執行程序順利進行，郭信良、高進見應於一定期間接受科技設備監控，並每天於指定時間向科技監控中心報到，以降低畏罪潛逃風險。

台灣高等法院台南分院裁定指出，郭信良、高進見自民國112年9月5日具保停止羈押迄今，均遵期到庭，可見2人願接受司法審判，雖被判刑後畏罪逃亡可能性或有提高，但檢察官並未提出具體事證，釋明若未對被告郭信良、高進見施以科技設備監控，不足以擔保不會有棄保逃匿之虞。

透過 Google News 追蹤中央社

台南高分院指出，本件客觀上無相關事證足認有逃匿之虞，現階段施以具保、限制住居、限制出境及出海等替代措施應足夠，並符比例原則及法益權衡原則，尚無增加科技設備監控必要。

台南高分院指出，至於黃郁文、吳健保等人涉案判刑後，均棄高額保金潛逃，及最近鍾文智棄高額保金潛逃等事由，與降低郭信良、高進見畏罪潛逃風險無涉，本件聲請駁回，得抗告。（編輯：陳仁華）1140428