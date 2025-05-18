男子為鍾文智具保1500萬元遭沒入 提抗告被駁回

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（中央社記者劉世怡台北18日電）證券炒手鍾文智棄保潛逃遭通緝，台北地方法院裁定沒入具保人為鍾文智繳納的5000萬元，其中提出1500萬元的俞姓具保人不服提抗告，北院日前認定逾期提抗告，予以駁回。

台北地院裁定指出，檢察官因鍾文智未遵期到派出所報到，令員警到鍾文智戶籍地與住居所逕行拘提未著，迄今仍未到案執行，可見鍾文智顯已逃匿。

台北地檢署向台北地方法院聲請沒入鍾文智保證金。北院先裁准沒入鍾文智自保3000萬元後，4月間再裁准沒入具保人鍾文智的妹妹、鄭姓女子及俞姓男子繳納的保證金共新台幣5000萬元；其中俞男部分，金額為1500萬元。俞男不服遭沒入，提起抗告。

台北地院日前審酌，沒入的裁定正本已於4月25日送達俞男位在台北市的住所，並由大樓管理員收受，依規定，於當日即生送達效力。

北院指出，此件抗告期間應自送達生效的隔天，即4月26日起算，至5月5日即屆滿，但俞男遲至5月8日才提出抗告，明顯已逾期。俞男在此件裁定送達後至抗告期間屆滿日均無在監、在押的情形。

北院認定，此件抗告不合法且無從補正，日前裁定駁回。

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全案起於，鍾文智違反證券交易法獲利4億餘元，最高法院3月12日判刑合計30年5月定讞；北檢接獲通知後，立即啟動防逃機制，3月13日考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，發布通緝。

另一方面，高院合議庭去年10月裁定，鍾文智未延長科技監控、僅加保2000萬元，因裁定未公告及送達等引發討論。高院合議庭直到今年3月28日以略式裁定公告上網，遭究責違失。（編輯：戴光育）1140518