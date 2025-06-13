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鍾文智未延長科技監控裁定 高檢署抗告遭駁回確定

2025/6/13 11:09
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（中央社記者謝幸恩台北13日電）證券炒手鍾文智棄保潛逃遭通緝，高院合議庭去年未延長其科控，僅加保2000萬元，此裁定未公告、送達，今年以「略式裁定」公告，高檢署提起抗告，日前最高法院駁回抗告確定。

最高法院今天表示，依刑事訴訟法規定，檢察官為「當事人」，得就原審裁定提起抗告，但本案因鍾文智涉違反證券交易法案已判決確定，檢察官所提抗告已無實益。

最高法院也指出，即使原審裁定有檢方抗告所指未即時裁定、送達等程序不當情形，但案件已判決確定，無從發回更裁，認為檢察官抗告無理由，予以駁回確定。

全案起於，鍾文智違反證交法獲利新台幣4億餘元，最高法院判刑合計30年5月定讞。檢方聲請定執行刑，台灣高等法院裁定應執行18年徒刑。

台北地檢署接獲法院通知後，立即啟動防逃機制，考量鍾文智未依規定向派出所報到，有逃亡或藏匿情形，隨即發布通緝。

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另一方面，台灣高等法院合議庭去年10月裁定，未延長鍾文智科技監控，加保2000萬元，因裁定未公告及送達等，引發討論。高院合議庭直至今年3月以「略式裁定」公告上網，遭究責違失。

台灣高等檢察署認為，鍾文智仍有逃亡之虞，應繼續延長其科技監控，且加保2000萬元，仍不足以有效防止其逃亡，原「略式裁定」有違誤，據此提起抗告。（編輯：謝雅竹）1140613

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