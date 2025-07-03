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鄭文芳棄保潛逃遭通緝 台大院長轟：醫界之恥

2025/7/3 11:59（7/3 12:19 更新）
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圖為台大醫院西址外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）台大醫院院長吳明賢今天談及前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉性侵遭通緝時，怒批鄭文芳「有膽做壞事，卻沒膽接受處罰，是最壞的示範」，更直言「他是醫界之恥」，無論逃到哪，一輩子都將背負污名。

根據自由時報等媒體報導，前台大婦產科名醫鄭文芳涉下藥性侵3女業務，台北地檢署去年11月依以藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌將他起訴，他屢傳未到庭，棄保潛逃出境，台北地院日前裁定沒收偵查時的新台幣40萬元交保金，發布通緝。

吳明賢今天上午出席院內記者會後隨即走向守候的媒體，一開口就砲轟鄭文芳「簡直是台大之恥，也是台灣醫界之恥」。他說，鄭文芳已經不是台大醫院員工，也已受到台大醫院懲處。

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「他（鄭文芳）做了最壞示範。」吳明賢痛批，做錯事就應該接受法律制裁，鄭文芳不敢面對法律，不管作為醫師、老師都做了最壞的示範，辜負栽培他的台大及國家社會。

媒體追問，怎麼看鄭文芳棄保潛逃被通緝。吳明賢忍不住再罵這是「最壞的示範」，不管跑到哪，一輩子都會帶著污名，最重要是不該用這樣的態度處理，俗話說「知恥近乎勇」，有膽量做壞事卻沒膽量接受處罰，是最壞示範，不管從哪個角度，「真的是醫界之恥」。（編輯：李亨山）1140703

#台大醫院
#吳明賢
#通緝
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