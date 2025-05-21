台大醫院院長：狼醫絕不可再當婦產科醫師

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）台大醫院婦產部接連爆出性騷性侵爭議，被立委形容是高風險部門，院長吳明賢今天說重話，狼醫絕不可再當婦產科醫師。衛福部重申，盡快建置平台，讓民眾查詢醫療人員懲處狀況。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部、教育部就「性騷擾防治及外聘督導制度精進作為」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委陳昭姿提到，台大醫院C教授事件後，狼醫事件至今連3爆，婦產科已是高風險部門，質疑台大醫院的不作為包庇了性騷擾犯。

國民黨立委徐巧芯、盧縣一提到，台大醫院婦產科曾有醫師涉性騷擾多名醫院員工，經性平會認定性騷擾情節重大，但至今仍擔任學會理事長，甚至將率團代表台灣出訪日本，可能嚴重影響台灣醫療專業形象。

吳明賢說明，C教授事件發生後，案子3個月內處理完，同時通報社會局，院內做了很多防範，包含迅速進行全科教育，再度強調不論醫師性別，內診一定要有護理師在場，在刑事案件尚未判刑，難以輕易解職醫療人員，但只要確定是狼醫，絕對不可以再當婦產科醫師。

針對有婦產科醫師被指控在民國110年在住院醫師訓練期間性侵患者，直到今年5月判決出爐，期間未被停職或公布姓名，仍持續診治病人，吳明賢在中場休息時間接受媒體聯訪表示，所有處置都必須堅守有法可依、有法可行、依法行政、違法必究為原則，這並非包庇行為，而是嚴正依法處理。

吳明賢說，雖然社會輿論希望快速處理，但法律程序講求公平與正義，從法律的角度來說已合乎程序。即便是院長，也沒有權力自行決定是否讓一名住院醫師繼續留任，若不依法律行事，就如同回到古代，讓俠客以私刑解決，這不是現代法治社會該有的作法。

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至於有民眾質疑台大醫院應更早通報衛生局，吳明賢表示，當年並無此規定，也不在院方權限內，在C教授案件已經主動提報衛生局，若未來再發生性騷擾事件，將依規定通報衛生局，若性平委員會做出解聘決議，院方也一定執行。

吳明賢說，對此事件深感遺憾，婦產部未能妥善保護病人，也未將學生教好，必須自行內部檢討。院方在管理層面會盡力亡羊補牢，雖然無法改變已發生的事實，但是至少要確保同類事件不再發生，「所以我們能夠負責的是未來」。（編輯：管中維）1140521