台大醫院婦產部性騷性侵爭議 監委自動調查

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（中央社記者高華謙台北5日電）台大醫院婦產部接連爆出性騷性侵爭議，引發關注。監察委員紀惠容、王幼玲今天表示，針對2名醫師涉案情形、主管機關處理過程、結果及法令依據等，有深入了解必要，已申請自動調查。

台大醫院婦產部近期接連爆出台大醫院婦產部名醫C醫師涉性騷、前台大婦產科鄭姓醫師被控涉下藥性侵等案件。台大醫院院長吳明賢5月表示，絕對秉持「毋枉毋縱」精神並依法處理；衛福部強調，涉案醫師已經沒看診，醫事司也將發文由地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。

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監委今天透過新聞稿表示，據報導，台大醫院黃姓婦產科住院醫師在急診執勤時涉性侵女病患，損害病人權益；另有婦產部名醫C教授被申訴性騷擾，經性平會調查屬實，卻仍擔任婦產科醫學會理事長，後引發各界議論，才在自己的社群網站臉書（Facebook）宣布辭去職務。

監委說明，究竟2名醫師涉案情形、主管機關處理過程、結果及法令依據為何；針對黃姓醫師醫療診治過程、監督及管理有無漏洞；針對C教授仍任婦產科醫學會理事長，有無違反相關規定；醫師若經調查，性侵害、性騷擾確定者，依規定是否能繼續執業等，都有深入了解必要。（編輯：張若瑤）1140605