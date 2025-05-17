台大狼醫案懲戒慢？衛部：院方早通報就可啟動

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台大住院醫性侵案，北市衛生局今年才啟動懲戒程序惹議。衛福部次長林靜儀今天說，只要違反醫學倫理，地方即可啟動程序，但「衛生局不會通靈」，若院方早通報可更快開始流程。

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，2021年涉對女病患猥褻、性侵，全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，最近判處3年徒刑，全案仍可上訴。

判決一出引發社會譁然，台北市政府衛生局到今年才啟動懲戒程序，外界也質疑「動作太慢」。台大醫院院方解釋，性騷法僅規定通知社會局，且性騷委員會調查後，並未認定應將該名醫師送懲戒，才未通知衛生局。

衛福部次長林靜儀今天下午接受媒體電訪時直言，依醫師法第25條規定，只要違反醫學倫理，地方政府衛生局就可啟動懲戒，但「衛生局不會通靈」，台大醫院性騷調查委員會調查結束後，「若當時就跟衛生局通報，懲戒流程早就開始走了」。

林靜儀表示，衛生局、台大醫院均可依法啟動懲戒程序，但為保護被害人，性侵案件內容通常不會對外公開，揭露過程也要重視被害人保護，避免二度傷害，衛生局無法得知相關情況；台大醫院既然已認定醫師在行為、倫理上都有疑慮，不僅可要求暫停職務，也可主動把案件送至衛生局。

她數度強調，醫師懲戒規範較寬，只要違反倫理守則就可啟動，被懲戒者可依法提出申覆，甚至對政府提出行政訴訟，因此懲戒委員會需要有足夠事證才會做出判斷，「調查過程中必須平衡各方權利，但即使在調查完成之前，在臨床工作上必須為病人提供足夠保護措施，這在機構內部就能做，也必須做。」

林靜儀說，各醫院內部均訂有醫師標準行為準則，例如內診病人時必須有護理師在場等，台大醫院內部一定也有相關流程，自己是婦產科醫師，早年醫院都會要求男醫師不可單獨接觸女病人，應有護理師陪同；同理，女醫師單獨接觸男病人，也應有護理師在旁。按照這些標準流程「不一定完全不會出事」，但醫師至少要依照規則行事。

台北市政府衛生局局長黃建華上午出席台大醫院「130週年院慶系列活動－社區健康促進列車」，接受媒體聯訪時指出，預計最快7月召開醫懲會，現在已進入書面審查階段，至於當天是否就會有結論，仍要視委員意見，最重要還是根據相關事實評估是否完備，若需要補充，可能先做暫時決議，後續再開會討論。

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媒體詢及外界質疑懲戒啟動太晚，黃建華表示，醫療懲戒過程有相關規定，目前中央也關心這件事情，相信在中央、地方通力合作下，會重新檢視現行法令，醫師法、懲戒法等條文都會拿出來檢視，包括醫懲會啟動時間，以及在什麼樣確定事證下可以進行懲處，畢竟還是要基於事實及確定的判定，同時要保護受害人，這都需要時間讓程序更加完備，最後一定會在中央來討論。

談到台大醫院百年老店名譽蒙塵是否會督促改善，黃建華說，這件事情對所有醫界同仁都應該要特別小心、警惕，回顧自己行醫倫理，以及醫學系在培養過程中應有的態度，全國醫療人員都該注意。（編輯：吳素柔）1140517