台大醫院連爆性騷性侵爭議 院長吳明賢：毋枉毋縱

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台大醫院婦產部接連爆出性騷、性侵爭議，引發關注。台大醫院院長吳明賢今天說明事件處理過程，強調沒延誤、沒包庇，絕對「毋枉毋縱」。

台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，2021年涉對女病患猥褻、性侵，全案經台北地院審理，法官認為黃男犯後毫無悔意，最近判處3年徒刑，全案仍可上訴。

由於台大醫院婦產部近期接連爆出台大醫院婦產部名醫C醫師涉性騷、前台大婦產科鄭姓醫師被控涉下藥性侵等案件。對於百年老店招牌蒙塵引發患者憂心，台大醫院院長吳明賢今天強調，絕對秉持「毋枉毋縱」精神，依據法令處理。

吳明賢上午出席「130週年院慶系列活動－社區健康促進列車」，並在活動中接受媒體聯訪時指出，依性騷擾防治法規定，當接獲性騷擾案件申訴，最慢要在2加1個月內處理完畢，當時台大在2.5個月內就完成並做出懲處，同時通報性騷相關法令的地方主管機關台北市政府社會局。

吳明賢表示，院內調查則相對單純，一切依法定時程辦理，絕無耽誤，也未袒護加害人。至於醫師的懲戒雖然是歸衛生局，但若要懲處，通常會等到法院判決出爐；每年全院都有舉辦性平教育課程，如今發生不幸事件，一定會做亡羊補牢的措施。

他重申，即便性騷事件的受害者沒有現身，院方仍透過電話聯繫完成申訴程序，且根據被申訴者陳述，以及急診護理師說法，進行內診時確實沒有其他護理師在場，「這很不應該」，所以性騷擾防治及申訴處理委員會認定性騷擾成立，而涉性侵部分則交司法。

對於外界質疑院方通報不全，北市衛生局在案發後並未接獲通報，僅有社會局獲報，導致涉案醫師離開台大後仍能在診所執業，未受到懲戒。對此，台大醫務秘書兼發言人陳彥元解釋，現行法規並未要求另行通報衛生局等單位，院方是依規定辦理。

不過，他坦言「沒有明文規定，不代表不重要」，未來確實可以檢討，補強相關制度。

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陳彥元解釋，當事人最初曾報警，由警方介入調查，院方則是依性騷申訴程序提報「性騷擾防治及申訴處理委員會」，並於事件發生後即調整該名住院醫師職務，停止急診值班，同時婦產部也重申性平規範，要求診療時務必有護理人員陪同。

至於記過懲處是否過輕，是否應啟動停訓？陳彥元說，住院醫師停訓是非常罕見的處置，僅在重大錯誤確認後才會啟動，畢竟涉及到工作權，此次院方是依據委員會的建議判定，該委員會除院內人員，也有外部專家參與，決議具高度代表性。（編輯：李亨山）1140517