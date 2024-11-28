前台大婦產科鄭姓醫師被控下藥性侵 檢起訴妨害性自主

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（中央社記者林長順台北28日電）前台大醫院鄭姓婦產科男醫師被控任職期間下藥性侵多名女子，台北地檢署今天偵查終結，依2個強制性交未遂罪及1個加重強制猥褻罪起訴鄭男。

民進黨立委范雲去年與3名女子召開記者會，指控鄭男以工作為由，邀約女子至餐廳用餐，接下來女子失去意識，醒來時全身赤裸躺在汽車旅館，鄭男則在一旁。

范雲今年3月再度召開記者會，控訴鄭男遭台大校方停聘後欲申請復聘，呼籲台大校方不要回聘鄭男。

台大校方當時回應，北檢就另一名女子的控訴進行偵查，認定鄭男罪嫌不足，處分不起訴，案經台灣高等檢察署發回續查，北檢仍處分不起訴；至於其中2名被害人向台大性騷擾防治委員會申訴鄭男疑似性騷擾部分，經審議後，決議不成立性騷擾。

事發後，鄭姓醫師已從台大醫院、台大離職，檢警則接獲多名女子提告鄭男涉犯妨害性自主。北檢今年4月間指揮台北市警方搜索鄭男住處等地，並約談鄭男到案。檢察官訊後諭令鄭男40萬元交保。（編輯：蕭博文）1131128