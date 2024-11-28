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台中交通局多年權勢性騷擾 綠議員要求盧秀燕道歉

2024/11/28 11:23（11/28 13:06 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中交通局公捷處長張應當遭爆長期性騷女員工，被記2大過免職、沒有退休金；議員黃守達今天表示，市府發生權勢性騷擾並持續多年，市長盧秀燕應向被害者道歉，交通局長葉昭甫下台。

台中市交通局一名處長遭爆長期性騷女員工，民進黨台中市議員黃守達、王立任、張玉嬿等人日前在市議會質詢時揭發此事，處長除言語性騷擾外，還有熊抱、摸手臂、摳手心，甚至要求女員工「以約會換開會」，4年來至少5人受害，認為是典型權勢性騷擾。

台中市政府今天公布懲處結果，予以記2大過免職，沒有退休金，並依性別平等法規定處新台幣30萬元罰鍰。

黃守達今天告訴媒體表示，此事11月4日在議事堂揭露後，市府終於做出停職決定，又過了24天才宣布性騷擾確定成立並公布處長懲處結果，記2大過免職；但免職後是否永不得再任用為公務員，風波過後是否重返公部門，市府並未說清楚。

黃守達強調，此案有5名被害者申訴立案，還有許多在市府內部被害者，因權勢、情面選擇沉默。目前被揭露、站出來的只是冰山一角，市府應主動擴大調查，徹查市府內部是否還有被掩蓋的性騷擾、性霸凌案件。

黃守達認為，案發至今，處長未公開向被害者道歉，顯無悔意，權勢性騷擾發生在台中市政府並持續多年，葉昭甫作為主管機關首長責無旁貸，應當下台負責，盧秀燕也應為此事向全體被害者道歉。

此案件遭揭露時，國民黨市議員劉士州也曾接獲被害者親友以簡訊投訴，他今天表示，對市府懲罰結果予以尊重，市府接獲申訴立刻啟動調查，並未掩護官員作為，也無護短行為，懲處結果對被害者也有所交代，他肯定市府作為。（編輯：陳仁華）1131128

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台中市交通局處長張應當涉性騷員工 記2大過免職、依性平法罰30萬
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