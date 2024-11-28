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處長性騷案挨批調查久 中市：3個月內完成符規定

2024/11/28 12:11
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府交通局公捷處長張應當涉性騷女員工遭記2大過免職，民進黨台中市議員黃守達今天質疑全案調查過久。台中市政府表示，符合作業規定，在3個月內完成調查。

台中市議會日前召開交通地政業務質詢，民進黨台中市議員黃守達、王立任、張玉嬿等人質詢指出，交通局公共運輸與捷運工程處長張應當涉長期性騷擾女員工，除言語性騷擾外，還有熊抱、摸手臂、摳手心，甚至要求女員工「以約會換開會」，4年來至少5人受害，是典型的權勢性騷擾。

黃守達表示，他於11月4日在議事堂揭露後，台中市府才做出停職的決定，又過了24天，今天終於宣布性騷擾確定成立，並公布張應當的懲處結果，記2大過免職，但全案調查過久，他並質疑張應當被免職後是否可以重返公部門。

台中市交通局副局長江俊良指出，調查過程符合性騷 擾處理作業要點規定，依規定調查報告要2個月內完成，有其他因素可以再加1個月，由於申訴人有6人，要約談做紀錄，也要給當事人陳述及答辯時間，所以時間有耽擱，但交通局已盡快壓縮時間在3個月內完成。

交通局長葉昭甫表示，身為局長，他概括承受，嘗試將環境打造更好，已要求人事單位，不只在法規上的規定，給予受害者更多關懷，甚至有相關的需求也予滿足。

葉昭甫指出，將強化性騷防制教育訓練，暢通通報機制，疑似涉及性騷事件大家都可以勇敢出來通報。另針對工作場所設置監視器若不足將再加強，讓性騷擾行為無所遁形。

對於張應當在被免職後能否再回公部門，台中市法制局長李善植表示，依規定張應當可以提出救濟程序，在收到免職令30天內向考試院公務人員保障暨培訓委員會提出復審，若不服結果，可以再向行政法院提起行政訴訟，再不服可上訴最高行政法院。

李善植指出，這段行政救濟期間張應當依法停職，由於張應當再2年就65歲屆齡，要再回公部門難度高。若張應當不提行政救濟程序，全案就確定。（編輯：戴光育）1131128

黃守達
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