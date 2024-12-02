高醫主任蕭世槐涉性騷女學生 校方停聘調查認定構成

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）媒體報導高雄醫學大學附設醫院遠距健康照護中心主任蕭世槐遭女研究生指控性騷擾。高醫大今天表示，第一時間啟動調查停聘當事人，調查也認定其行為構成性騷擾。

高醫大回應表示，學校對於性別平等與學生安全問題高度重視，並始終秉持「零容忍」態度處理。針對當事人所涉及事件，學校第一時間根據相關規範啟動調查程序停聘當事人，使其離開教育現場。

高醫大表示，調查後認定蕭行為構成性騷擾，並要求當事人接受心理輔導和性別平等教育課程，促其深入反思並改善行為，進一步提升對性別平等議題理解與尊重。

至於事件所涉女學生，校方表示，學校已立即啟動全方位支持與輔導，確保其學業進度不受影響。校方強調，學校從未指派當事人帶團出國參加研討會，由於事件敏感，學校同時積極保障其他學生安全，並提醒所有參與國際研討會的學生注意自身安全。

鏡週刊今天報導指出，蕭世槐今年9月以帶團出國名義，並傳訊一名女研究生表示歡迎同房，甚至說「妳太美，我怕我忍不住！」女學生認為遭到性騷，決定退團並向校方申訴。高醫調查認定性騷成立將蕭拔官。（編輯：孫承武）1131202