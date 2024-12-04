陸軍官校新生憂同學也遭猥褻提告 涉案學長一審判8月

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）陸軍官校一名大一生借住學長租屋處時遭強吻猥褻，原本因畏懼學長校中勢力不敢上報，但最後因不想讓其他同學也受害，決心提告；高雄地院依強制猥褻罪判8月。全案可上訴。

高雄地方法院審理時，涉案大四學長辯稱沒有強吻猥褻，只是在嬉笑打鬧時摸到學弟胸部；其辯護人則說，學弟在案發後仍主動邀約被告用餐、詢問行程，甚至報告行蹤，足見未產生恐懼排斥心理，可見沒有違反意願。

不過，受害學弟拿出2人對話紀錄，內容為學長針對「上次放假的事情」道歉，且稱「知道你不喜歡但感覺好像我一直在強迫你」、「就當作我自己在發瘋」等語，顯見被告明知為強迫；再者，另一名學弟也出面證稱曾受害。法官據此認定，若此案是出於兩情相悅，受害學弟不必向他人訴苦，更能佐證學長曾試圖以另有他人曾經幫忙手淫過，說服受害學弟。

受害學弟更在審理時坦言，「如果我再不上報，連上如果又有第3個、第4個，甚至第5個新生怎麼辦，我不想害其他同學又遭受這樣的對待，我覺得這件事到我這裡結束就好，所以我決定要上報」等語。法官根據相關證詞及校方調查證據，依強制猥褻等罪判涉案學長有期徒刑8個月。全案可上訴。

判決指出，陸軍官校一名大一新生與學長去年1月15日凌晨參加寒訓後前往聚餐，但因時間已晚，這名新生便聽從涉案學長建議前往其租屋處借住，2人入睡前聊著校園八卦時，學長突然下床至學弟旁邊強吻撫摸，並要求對方手淫。

由於這名新生堅決不從，學長便告知曾讓另名新生服務，希望藉此說服對方，但眼見態度堅決，最後只能返回床上繼續入睡；受害學弟因畏懼學長在大四的人脈勢力，未馬上逃跑，直到隔天起床後才找個理由離開，並在與同學討論後，決心向校方上報、提告。（編輯：陳仁華）1131204