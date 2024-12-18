朱學恒強吻鍾沛君遭判11月 未上訴將入獄

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（中央社記者劉世怡台北18日電）名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，二審高院改輕判11月。高院今天表示，上訴期間為17日零時屆滿，截至今天上午10時33分尚未收到上訴書狀，案件已確定。朱將入獄服刑。

朱學恒於11月14日二審台灣高等法院宣判當天，透過臉書表示坦然接受，不會再上訴。

台灣高等法院指出，朱學恒一審否認犯行，但二審期間坦承犯行，並表達和解的意願及願意賠償金額，且自行於網路上張貼公開道歉信，本件雙方雖未能調解成立，但朱學恒犯後態度有所改變，因此撤銷一審判決改判。

高院合議庭審酌，朱學恒因自身慾望，利用被害人的信任強制猥褻，侵害被害人的性自主決定權，造成被害人嚴重心理創傷，並在一審審理期間，在公開的談話節目中談論政治話題時提及被害人，完全沒對自己行為造成被害人傷痛有真實歉疚，犯後態度難認良好，依強制猥褻罪判刑11月，可上訴。

全案起於，朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君餐敘時，連續2次強行親吻嘴唇，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。

一審台北地方法院依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月；朱學恒對一審判決科刑部分上訴，二審由高院審理，並於11月14日宣判。（編輯：張銘坤）1131218