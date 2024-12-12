台大醫院婦產部名醫涉性騷 院方：當事人已辭職

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（中央社記者沈佩瑤、陳至中台北12日電）台大醫院遭爆婦產部名醫性騷疑雲。院方表示，調查之初判斷風險高，要求當事人與權力不對等疑似受害人保持距離，該醫師已向台灣大學請辭，教職與醫師職務連動，同步請辭獲准。

根據鏡週刊等媒體報導，台大醫院知名不孕症權威C教授被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾，性騷擾案經性平會調查、確認後，C教授卻搶先申請退休，打算保住退休金，引發不滿。

記者稍早致電C教授，但目前關機中。

台大醫院發言人陳彥元今天上午出席「台大醫院發表室內空氣品質與學童健康研究 改善教室通風換氣 降低病毒傳播風險」記者會，並在會後受訪回應相關處理過程。

陳彥元說明，關於這個案子在醫院調查之初，可能因為感覺到此案風險「滿高的」，曾經請當事人跟這些權力不對等的疑似受害者、住院醫師等，保持一定距離。

據陳彥元剛才收到的消息，C教授在今年9月、10月左右已向台灣大學提出請辭獲准，由於教職跟醫院的主治醫師職務連動，尤其是臨床學科，因此連帶在台大醫院也相當於請辭獲准。至於後續大學的相關處理，這部分尊重台灣大學相關委員討論。

台大校方表示，「學校依相關法規處理此案，目前當事人已辭職，也無退休金請領之事，後續相關程序均會依法辦理。」（編輯：張雅淨）1131212