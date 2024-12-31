加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
MeToo在台灣
新聞專題
MeToo在台灣1/300
首頁 / 社會

朱學恒強吻鍾沛君案 北院判賠償35萬元

2024/12/31 12:16（12/31 12:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
名嘴朱學恒（前）被控強吻國民黨台北市議員鍾沛君，8月出庭應訊。中央社記者張皓安攝 113年8月26日
名嘴朱學恒（前）被控強吻國民黨台北市議員鍾沛君，8月出庭應訊。中央社記者張皓安攝 113年8月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北31日電）名嘴朱學恒被控強吻國民黨台北市議員鍾沛君，遭判11月徒刑定讞；鍾沛君另提起民事求償，台北地方法院今天判決朱學恒須賠償新台幣35萬元，可上訴。

朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君餐敘時，連續2次強行親吻嘴唇，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。一審的台北地方法院依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月；二審台灣高等法院改判11月徒刑，檢方及被告未訴，日前已定讞。朱學恒將入獄服刑。

鍾沛君另提起民事訴訟，向朱學恒求償；鍾沛君曾受訪表示，未來若有民事求償金額，也會全數捐出給需要幫助的人。（編輯：陳清芳）1131231

#台北地方法院
#鍾沛君
#朱學恒
延伸閱讀
朱學恒強吻鍾沛君遭判11月 未上訴將入獄宥勝強制猥褻女子一審判8月 二審緩刑5年須付公庫200萬黃子佼持有2259個兒少性影像判刑8月 法院：否認犯行無悔意NONO被控強制猥褻不起訴 高檢二度發回續查
鍾沛君
北市議員揭外僑學校校園暴力 控校方沒給監視器畫面
朱學恒
朱學恒強吻案鍾沛君提民事求償 北院12/31宣判朱學恒二審改判11月 鍾沛君：審判不是表演舞台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
宥勝強制猥褻女子一審判8月 二審緩刑5年須付公庫200萬
108
更多編輯台推薦新聞：