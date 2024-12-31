朱學恒強吻鍾沛君案 北院判賠償35萬元

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（中央社記者劉世怡台北31日電）名嘴朱學恒被控強吻國民黨台北市議員鍾沛君，遭判11月徒刑定讞；鍾沛君另提起民事求償，台北地方法院今天判決朱學恒須賠償新台幣35萬元，可上訴。

朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君餐敘時，連續2次強行親吻嘴唇，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。一審的台北地方法院依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月；二審台灣高等法院改判11月徒刑，檢方及被告未訴，日前已定讞。朱學恒將入獄服刑。

鍾沛君另提起民事訴訟，向朱學恒求償；鍾沛君曾受訪表示，未來若有民事求償金額，也會全數捐出給需要幫助的人。（編輯：陳清芳）1131231