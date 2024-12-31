朱學恒強吻鍾沛君 北院判民事賠償35萬元

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（中央社記者劉世怡台北31日電）名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，刑事判刑11月定讞；鍾沛君另提起民事訴訟，北院今天審酌女方所受精神痛苦，雙方收入及財產等，判朱男應賠償35萬元，可上訴。

朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君餐敘，連續2次強行親吻嘴唇，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。

一審台北地方法院依強制猥褻罪判處朱學恒有期徒刑1年2月；二審台灣高等法院改判11月徒刑，檢方及被告未上訴，日前已定讞。朱學恒將入獄服刑。

鍾沛君提起民事訴訟求償，主張朱學恒侵害她的貞操及性自主決定權，情節重大，且涉犯刑法強制猥褻罪嫌，請求賠償新台幣500萬元。

朱學恒向法院主張，不爭執損害賠償責任，但請求法官審酌他是酒後自制能力欠佳才逾矩，行為僅有數秒，對女方造成的精神痛苦應非鉅大，且他現任直播主，自112年6月此事件新聞爆發後，無任何通告及節目主持，收入大幅減少，尚須扶養子女，女方求償金額過高。

法官審酌，依已定讞的刑事判決可知，朱學恒故意不法侵害他人，應負賠償責任，考量女方於111年8月6日遭侵害，至同年月15日才有勇氣向家人敘述 事發情形，可認所受精神痛苦重大。

法官考量，被害人擔任市議員，朱學恒為YouTube頻道直播主、媒體從業人員，均屬高社經地位，且有高社會影響力，參酌雙方收入及財產等，認定慰撫金應以35萬元為適當。全案可上訴。（編輯：蕭博文）1131231