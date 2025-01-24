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朱學恒強吻鍾沛君遭判11月定讞 提前入監服刑

2025/1/24 10:56（1/24 11:48 更新）
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名嘴朱學恒（左2）強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，二審改判11月。朱學恒未上訴而定讞。他24日上午到北檢執行科報到，入監服刑。中央社記者謝佳璋攝 114年1月24日
名嘴朱學恒（左2）強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，二審改判11月。朱學恒未上訴而定讞。他24日上午到北檢執行科報到，入監服刑。中央社記者謝佳璋攝 114年1月24日
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（中央社記者林長順台北24日電）名嘴朱學恒強吻國民黨台北市議員鍾沛君，一審判刑1年2月，二審改判11月。朱學恒未上訴而定讞。北檢原通知他2月4日入監，但他提早於今天上午到北檢執行科報到，入監服刑。

朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，他以雙手壓住鍾沛君肩膀強行親吻嘴唇。隨後再度起身走向鍾沛君，再次強行親吻她的嘴唇。台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻得逞，依強制猥褻罪起訴。

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一審的台北地方法院認定，朱學恒的確接續以強暴方式猥褻鍾沛君，審酌朱學恒所為嚴重侵害鍾沛君的性自主決定權及身體控制權，造成鍾沛君無法輕易抹滅的心理傷害，且犯後欠缺性別平權意識、毫無悔悟態度，判處有期徒刑1年2月。

案經上訴，二審的台灣高等法院認為，朱學恒於一審否認犯行，但二審期間坦承犯行，並表達和解的意願及願意賠償金額，且自行於網路上張貼公開道歉信，此件雙方雖未能調解成立，但朱學恒犯後態度有所改變，因此撤銷一審判決，改判11月徒刑。朱學恒未上訴而確定。（編輯：戴光育）1140124

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名嘴朱學恒（前）強吻國民黨台北市議員鍾沛君被判刑11月定讞，他24日上午到北檢執行科報到，入監服刑。中央社記者謝佳璋攝　114年1月24日
名嘴朱學恒（前）強吻國民黨台北市議員鍾沛君被判刑11月定讞，他24日上午到北檢執行科報到，入監服刑。中央社記者謝佳璋攝　114年1月24日
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