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藝術家撒古流涉性侵 一審遭判4年6月

2025/1/16 12:34（1/16 13:06 更新）
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排灣族藝術家、國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（圖）遭女子指控性侵，屏東地方法院16日一審依強制性交罪處4年6月徒刑。（中央社檔案照片）
排灣族藝術家、國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（圖）遭女子指控性侵，屏東地方法院16日一審依強制性交罪處4年6月徒刑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）排灣族藝術家、國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆，遭女子指控性侵，全案經屏東地方法院審理，今天一審依強制性交罪處4年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，民國110年2月9日，撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）在屏東縣三地門鄉住所內，與向他工作學習的女子飲酒談話後，並邀約女子外出。隔天清晨約1、2時許，撒古流駕駛小貨車載著女子前往三地門鄉大社溪溪谷河床，並鋪設睡墊、點燃柴火，與女子相鄰躺臥睡墊上。撒古流以手摟住女子肩頭，但女子推擋後猶未鬆手，並將女子強壓在睡墊上，要求性行為。

判決書提及，女子因獨自身處陌生環境，恐遭不測，思緒混亂，不敢不從，撒古流無視女子以手推擋及出言拒絕，仍對女子進行性交行為。隨後撒古流友人接近，撒古流便要求女子躲藏一旁，待與友人寒暄離去後，撒古流接續強制性交。

法官認為，依女子診斷證明書暨病歷、通訊軟體對話紀錄、現場照片等證據及證人，認定撒古流有違反女子意願強制性交犯行，審酌撒古流為女子學習對象，竟未能自制，動機及目的不良，且未尊重女子性自主決定權，造成女子心理上難以彌補陰影及創傷。

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撒古流犯罪後飾詞辯解，未見悔意，但與女子協商給付金錢，一審判處4年6月。可上訴。

撒古流．巴瓦瓦隆是三地門鄉出身的排灣族藝術家，住三地門鄉大社村，家族有多名藝術家，他從小耳濡目染，年輕時從事陶藝、繪畫和木、石雕等藝術創作，是第20屆國家文藝獎得主。（編輯：郭諭儒）1140116

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國家文藝獎得主、排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavalung）遭女子指控性侵，全案經屏東地方法院審理，16日一審依強制性交罪處4年6月徒刑。中央社記者李卉婷攝 114年1月16日
國家文藝獎得主、排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavalung）遭女子指控性侵，全案經屏東地方法院審理，16日一審依強制性交罪處4年6月徒刑。中央社記者李卉婷攝 114年1月16日
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