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高市科大教授遭控性騷 校方：將針對新增個案處理

2025/1/20 16:29
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄某科大一名外語系教授遭爆性騷多名女學生，被校方暫時停聘3個月。校方今天表示，後續發現受害者增加，預計年前針對新增個案召開性平會審議處理。

一名網友近日在社群媒體Dcard發文指稱，自己從大一到大三長期被系上教授性騷擾，後續因跟其他老師提及後才讓此事曝光，她也接到許多人遭到這名教授性騷擾的訊息，也耳聞連校內女教授都曾有類似遭遇。

校方日前表示，去年底接獲學生反映後，隨即進入校安通報與調查，今年初第一次調查會議後發現疑似受害者不只1人，也立即進行第二次校安通報；學校教評會已決議，涉案教師暫時停聘3個月，在性平會調查結果出爐時將再予以處置。

針對後續事宜，校方今天再度發布訊息表示，因仍需要時間調查、確認身分，目前調查階段無法提供受害人數資訊。此案被檢舉教師過去未有檢舉紀錄。

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校方表示，學校依照性平法規，在此案通報翌日即由性平會組成調查小組，已完成第一次調查訪談，後續因發現受害者增加而進行第二次通報。預計於年前針對目前新增個案，召開性平會議審議後續處理事宜。

校方強調，依性別平等教育法規定，此次校園性別事件經學校性平會調查屬實後，將依教師法規定予行為人解聘、不續聘、停聘或其他適當懲處；另依同法規定，依法辦理停聘、解聘、不續聘期間，不得受理其退休或資遣案申請。（編輯：李淑華）1140120

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