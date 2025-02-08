李文忠疑涉性平事件 國防部：已請國防院查證

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（中央社記者吳書緯台北8日電）前國防安全研究院執行長李文忠日前請辭，媒體近日報導原因疑對女性員工傳簡訊涉及性騷擾。國防部今天表示，已請國防院依規定查證本案，並採取適當措施。據了解，國防院啟動相關程序，院內也設有性騷擾申訴處理委員會。

李文忠於民國113年7月接任國防部智庫、國防安全研究院執行長，直至4日向董事長霍守業請辭，並呈報國防部，執行長一職由前空軍副司令、國防院研究副執行長（科技）劉峯瑜暫代。

媒體近日報導，李文忠於執行長任內傳訊息給女性員工，訊息文字為「好想你」等內容，疑涉性騷擾。

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國防部今天回覆中央社詢問指出，國防院為建立良善的工作與服務環境，訂定「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」，其中明訂當知悉或接獲性騷擾申訴時，將依規定採取相關糾正及補救措施，並提供當事人應有的保護；已請國防院依規定查證本案，並採取適當的措施。

根據「財團法人國防安全研究院工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒辦法」，國防院設置「性騷擾申訴處理委員會」，以保密方式處理申訴，並確保雙方當事人的隱私權。（編輯：林興盟）1140208