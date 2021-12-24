撒古流案北美館遭指施壓被害人 市議員公布錄音檔

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（中央社記者劉建邦台北24日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）近日遭指涉性侵，台北市議員黃郁芬今天公布錄音檔，質疑撒古流及其親友假借北美館名義，向被害者施壓。

北美館今天在官網發布聲明表示：「本館鄭重聲明絕無對網路所傳聞的當事人施壓之情事，後續將交由委任律師蒐集相關事證並保留法律追訴權，特此鄭重澄清。」

無黨籍台北市議員黃郁芬與被害者委任律師今天召開記者會，黃郁芬除公布藝文界連署聲明，並提出錄音檔，她說，事發後，撒古流及其親友疑假借北美館名義，向被害者施壓，要求和解與噤聲。

被害人委任律師表示，19歲被害者C女遭撒古流性侵得逞後，有許多人在不清楚事件始末情況下，私下撮合雙方和解，起初C女只有簡單訴求，希望取得撒古流認錯自白書，但撒古流始終迴避。

律師說，後因C女發現撒古流為慣犯，更不願對公眾坦承犯行，在C女同意下，才由藝術家友人書寫「小鎮故事」一文張貼社群媒體。

委任律師也播放由撒古流同居人亞粟在12月18日聯繫C女要求和解內容錄音檔。對話中，C女強調撒古流是累犯，除非對外坦承犯行，否則無法原諒，亞粟同意撒古流是累犯，但仍以軟硬兼施方式要C女簽名和解。

律師表示，亞粟多次提到北美館施壓，要C女簽名和解，更多次以低姿態稱，雖然撒古流是累犯，但已受處罰，希望C女給生路。

律師指出，若亞粟發言為真，北美館恐是共犯結構，北美館應主動查明，撒古流是否假借北美館施壓性侵受害者，以維館方聲譽。

黃郁芬說，北美館應正面回應，並盡速解除與撒古流在威尼斯國際美術雙年展合作計畫，且公布專案諮詢委員會員名單，讓社會大眾檢驗。

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她表示，出現疑似性侵爭議是撒古流，北美館不需幫背黑鍋，但應交代是否會與撒古流解約及後續處理方式。

撒古流16日起因網路文章「小鎮故事」身陷性侵疑雲。因應相關討論，國家文化藝術基金會及台北市立美術館在20日已分別暫緩贊助撒古流前往德國卡塞爾文件展及威尼斯國際美術雙年展，屏東地檢署21日更啟動分案調查。而撒古流則在昨天首度發聲，堅持本人清白，並否認網路文章所影射情節。（編輯：唐聲揚）1101224