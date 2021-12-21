國家文藝獎得主撒古流疑涉性侵 屏檢分案調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）遭指涉性侵案。屏東地檢署今天剪報分案調查，屏東縣警局里港警分局也試圖連繫被害人進行調查。

國家文化藝術基金會及台北市立美術館昨天已分別暫緩贊助撒古流前往德國及威尼斯展覽。新聞引起地方藝文人士震撼，由於妨害性自主罪追訴期為20年，屬公訴罪，屏東地檢署主任檢察官陳怡利今天表示，檢方已主動剪報分案調查偵辦。

另外，里港警分局表示，目前就「小鎮故事」所指疑在屏東三地門鄉涉及部分著手調查，連繫被害人釐清真相，偵辦進度基於被害人隱私保護不得透露。

至於撒古流遭女網友臉書PO文，指控在台東都蘭海灘意圖性侵，里港警方表示，迄今未曾接獲被害人報案文中指述案件，將聯繫PO文網友了解實情。

撒古流．巴瓦瓦隆住三地門鄉大社村，家族有多位藝術家，他從小耳濡目染，年輕時從事陶藝、繪畫和木、石雕等藝術創作，外界傳疑涉性侵案，迄今未出面回應。大社村長白春香表示，撒古流的爸爸曾當過大社村長，撒古流現在已不住在三地門鄉，至於住那裡並不清楚，村人對其傳聞也議論紛紛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

撒古流．巴瓦瓦隆是三地門鄉出身的排灣族藝術家，遭郭姓藝術家16日在社群媒體平台上，貼文「小鎮故事」以故事隱喻方式，內容控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢及當事者對其信任，性侵1名仰慕他向他學習的19歲少女。

另名余姓女子在臉書上聲稱自己也是受害者，指控2006年夏天，當時撒古流在台東都蘭糖廠駐村，她隻身前往拜訪，被撒古流帶到都蘭一處海灘被性侵。（編輯：孫承武）1101221