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國藝獎得主撒古流遭控性侵 視盟籲檢視國際參展資格

2021/12/21 17:26
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）遭傳疑涉性侵案，社團法人台灣視覺藝術協會（簡稱視盟）今天發聲明，希望各界考量其代表台灣參加大型國際雙年展資格的適切性。

視盟理事長蘇瑤華接受中央社專訪時表示，有關藝術家撒古流．巴瓦瓦隆遭傳疑涉性侵案，視盟認為若屬實，在國際性展會上要代表台灣是否適切，應審慎評估。

視盟提出3點聲明，首先撒古流．巴瓦瓦隆為第20屆國家文藝獎美術類得獎者，國家文藝獎旨於彰顯創作者的藝術成就，及其貢獻獲得專業領域的高度肯定。然藝術本應奠基於尊重、平等原則之上，若得獎者傳出涉及對他人身心自主之脅迫與侵害屬實，籲請撤回國家文藝獎殊榮。

第二，撒古流為2022年威尼斯雙年展台灣館參展藝術家，今涉入性侵疑雲，其代表台灣藝術界參加大型國際雙年展資格的適切性，主責機關台北市立美術館應謹慎評估。

第三則是撒古流獲選第15屆德國卡塞爾文件展台灣參展者之一，在真相未釐清之前，暫停任何公共資源的持續投入與資助。

視盟強調，基本人權不分身分、職業、性別和族群，理應受到保護；威尼斯雙年展台灣館及德國卡塞爾文件展，皆為國際當代藝術發表的重要場域，藝術家當以最高標準看待，在真相未能釐清之前，相關單位更應謹慎以對。（編輯：張芷瑄）1101221

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