撒古流案遭指施壓被害人 北美館聲明：絕無此事

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（中央社記者王寶兒台北24日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）近日遭指涉性侵，傳以北美館名義施壓被害人，北美館今天發布聲明表示，絕無施壓情事，館方也將配合檢方偵查程序。

撒古流16日起因網路文章「小鎮故事」身陷性侵疑雲。因應相關討論，國家文化藝術基金會及台北市立美術館在20日已分別暫緩贊助撒古流前往德國卡塞爾文件展及威尼斯國際美術雙年展，屏東地檢署21日更啟動分案調查。而撒古流則在昨天首度發聲，堅持本人清白，並否認網路文章所影射情節。

有媒體報導，受害者委由律師向台北市議員黃郁芬指出，於事件爆發後，撒古流及其親友疑假借北美館名義，向受害者施壓、要求和解與噤聲。

北美館今天在官網發布聲明表示：「本館鄭重聲明絕無對網路所傳聞的當事人施壓之情事，後續將交由委任律師蒐集相關事證並保留法律追訴權，特此鄭重澄清。」

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北美館表示，關於「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館參展藝術家事件，館方在接獲相關訊息後，立即要求撒古流針對事件始末對外提出說明，也於20日發布暫緩台灣館展務的聲明。

北美館表示，館方另已同步成立專案諮詢委員會，由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表，共同商議後續事宜。「本案已由屏東地方檢察署主動偵辦中，本館將配合偵查程序處理相關事宜，以維護國際外交形象及各項權益。」（編輯：陳政偉）1101224