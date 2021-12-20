國藝獎得主撒古流遭控性侵 國藝會北美館暫緩贊助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）遭傳疑涉性侵案，國家文化藝術基金會及台北市立美術館今天分別暫緩贊助前往德國及威尼斯展覽。

截至晚間8時30分，中央社記者試圖聯繫撒古流．巴瓦瓦隆，仍無法取得回應。

國藝會發布聲明表示，有關近期撒古流．巴瓦瓦隆所涉事件，在尚未充分釐清前，國藝會對支持台灣藝術家參展15屆卡塞爾文件展案，將在尊重德國展方及不影響全體藝術家與團體獲邀參展權益下，先暫緩贊助撒古流．巴瓦瓦隆展覽製作。

至於是否撤銷國家文藝獎得主資格，國藝會說，國家文藝獎評選與頒發依國家文藝獎設置辦法辦理，現行規定無撤銷獎項機制，而設置辦法制定與修正屬國藝會董事會權責，國藝會擬提請董事會討論相關議題。

此外，第59屆威尼斯國際美術雙年展2022年登場，北美館11月宣布，台灣館由撒古流．巴瓦瓦隆代表參展。

北美館透過網站聲明：「由於台灣館藝術家撒古流之代表性引起外界疑慮，本館目前正密切關注此事並釐清中；在事件尚未明朗前，台灣館相關展務將先行暫緩。」（編輯：李明宗）1101220