撒古流捲性侵疑雲 首度發聲否認指控

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（中央社記者王寶兒台北23日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）近日在網路遭指涉性侵，屏東地檢署因而啟動分案調查。撒古流今天聲明，他沒有網路文章所指控行為，細節也將於司法調查說明。

事件起因源自郭姓藝術家16日在社群媒體平台上，以「小鎮故事」為題，描述排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢及當事者對其信任，性侵一名19歲少女，引發廣大迴響，並有不少留言者以主角名字聯想到撒古流。

「小鎮故事」之後，另有一名余姓女子也在臉書上稱自己也是受害者，指控2006年夏天也曾在台東遭撒古流性侵。

因應近日討論，國家文化藝術基金會及台北市立美術館則在20日分別聲明暫緩贊助撒古流前往德國卡塞爾文件展及威尼斯國際美術雙年展。

撒古流則在今天首度透過聲明書回應：「本人並沒有網路文章所指控之行為，過程、細節之部分，本人將留待在司法機關調查時詳細說明。」

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撒古流表示，在網路文章「小鎮故事」於12月18日發表以來，即遭受有關之主管機關、親友各界關切，「因為本人即將參展明年威尼斯及德國文件展展覽，雖然因網路文章發表遭受無限壓力，雖然知道是影射本人，但是在主管機關決定暫緩本人代表國家參展以前，仍不能停止參展前之準備，因此在這幾天，仍然維持預定進度進行參展之準備工作。」

國際參展部分，撒古流聲明：「本人仍堅持本人清白，本人仍繼續參展之準備。至於因為輿論要求主辦機關應該停止展覽和贊助，是屬於北美館和國藝會主辦機關之決定，本人無法再作任何回應。」（編輯：張佑之）1101223