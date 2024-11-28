退休北市圖館長疑涉性騷 教育局：已啟動調查程序

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市已退休圖書館長洪哲義遭人指控長期性騷擾女同事，教育局表示，已啟動調查程序，一週內成立調查小組，成員全數由外聘專家學者擔任。

民進黨台北市議員陳怡君今天在市政總質詢揭露離職教育局官員的陳情信，信裡指被已退休北市圖館長洪哲義長期性騷，且受害者不只一人。

北市教育局晚間以新聞稿回應，經清查洪哲義任職期間，未接獲其性騷擾申訴案，秉持勿枉勿縱原則，針對今日質詢的疑有性騷擾情事，已依性別平等工作法規定，立即啟動調查程序。

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教育局說，依據性騷擾防治、申訴及懲處措施規定，一週內成立調查小組，小組成員全數由外聘專家學者擔任；因教育局截至截稿前均未收到申訴內容，為求謹慎，明天起將針對教育局及圖書館全體同仁普發電子郵件，詳細說明申訴管道及程序，統一由專線窗口負責受理申訴案件，對於所有提供資訊人員必定嚴守保密及保護規定，絕不因提出申訴或提供資訊而有不利對待。

教育局承諾，對於職場性騷擾案件，絕不護短，定會依法嚴懲，以維護職場安全及公正；而對於任何形式的性騷擾行為，皆採取零容忍態度，除依法展開嚴謹調查，也將持續加強宣導，鼓勵同仁勇於利用內部申訴管道，也提供心理諮商輔導等支持系統服務。（編輯：李淑華）1131128